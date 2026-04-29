Jannik Sinner frenó el ímpetu de Jódar y avanzó a semifinales en Madrid

El número uno del mundo, Jannik Sinner, puso fin al sueño de la joven promesa española Rafa Jódar en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid al imponerse por 6-2 y 7-6 (0) en casi dos horas de juego, frenando el fulgurante ascenso del madrileño de 19 años, quien se había convertido en la gran revelación del torneo tras dejar en el camino a figuras como Álex de Miñaur y Joao Fonseca.

Pese a la diferencia en el ranking, el duelo fue más equilibrado de lo que reflejó el marcador inicial.

Jódar, último representante local en la Caja Mágica, plantó cara al líder del circuito e incluso dispuso de varias oportunidades de quiebre en el segundo set. Sin embargo, la jerarquía de Sinner pesó en los momentos clave, cerrando el partido con un tie break perfecto en el que no cedió ningún punto.

Con este resultado, el tenista de San Cándido agiganta su presente histórico al alcanzar las semifinales en los nueve torneos Masters 1.000 del calendario, hito que solo compartía con Roger Federer y Rafael Nadal. Sinner acumula 21 victorias consecutivas en lo que va de 2026 y busca en Madrid su quinto título seguido en esta categoría, consolidando un dominio que parece no tener techo.

Tras despedir a Jódar bajo una ovación cerrada del público, el italiano ya espera rival para la ronda de los cuatro mejores. Su oponente saldrá del enfrentamiento entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka, en su camino por conquistar la corona en la capital española y seguir estirando su ventaja en la cima del tenis mundial.