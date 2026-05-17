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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Jannik Sinner venció a Casper Ruud e hizo historia al conquistar el Masters de Roma

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El italiano se convirtió en el tenista más joven en ganar los nueve torneos de la categoría Masters 1.000.

Jannik Sinner venció a Casper Ruud e hizo historia al conquistar el Masters de Roma
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El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, hizo historia este domingo al conquistar el Masters de Roma, tras batir en la final al noruego Casper Ruud (25°), y convertirse en el tenista más joven en ganar los nueve títulos de la categoría en el circuito ATP.

Sinner, de 24 años, se impuso con un doble 6-4 ante Ruud e igualó el registro del serbio Novak Djokovic, quien era el único que había ganado los nueve Masters 1.000. La única diferencia fue que el oriundo de Belgrado lo consiguió cuando tenía 31 años.

Además, Sinner también igualó un registro de otra leyenda, el español Rafael Nadal, como el segundo jugador en ganar los tres títulos Masters 1.000 sobre arcilla en una misma temporada (Montecarlo, Madrid y Roma).

Ruud, por su parte, perdió su tercera final en un Masters 1.000 y no pudo conseguir su segunda corona, tras haber ganado el torneo de Madrid el año pasado.

El próximo desafío de Sinner será en París, cuando dispute Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, en donde intentará conseguir el único grande que le falta en su palmarés.

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