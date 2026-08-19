Jódar cayó ante Flavio Cobolli y quedó eliminado del Masters 1.000 de Cincinnati

El español Rafael Jódar quedó eliminado este miércoles en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati luego de caer ante el italiano Flavio Cobolli en un disputado encuentro de 2h31'.

Cobolli, número 10 del ranking ATP, remontó para imponerse por 4-6, 7-6(3) y 6-3 frente al madrileño, quien comenzó dominando el encuentro y consiguió quedarse con la primera manga.

Jódar dispuso de cuatro oportunidades de quiebre durante el inicio y finalmente aprovechó los errores de su rival para llevarse el primer parcial por 6-4. En el segundo set volvió a poner en dificultades al italiano y llegó a situarse 5-4, pero varios errores no forzados permitieron que la definición se extendiera hasta el desempate.

Cobolli dominó el tie break y posteriormente tomó el control del tercer set ante un Jódar más impreciso. El italiano consiguió el quiebre para ponerse 4-2 y mantuvo la ventaja hasta cerrar el encuentro.

En los cuartos de final, Cobolli enfrentará al ganador del duelo entre Alexander Zverev y Tommy Paul, mientras Jódar enfocará ahora su preparación en el US Open, torneo que comenzará el próximo 30 de agosto, y en la posterior serie de Copa Davis ante Chile, de septiembre.