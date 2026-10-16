Jódar ofreció disculpas públicas por polémica con recogepelotas

El tenista español Rafael Jódar ofreció disculpas públicas por su comportamiento con un recogepelotas durante el Masters 1.000 de Shanghai, luego de protagonizar una polémica que le significó una advertencia por conducta antideportiva y numerosas críticas en redes sociales.

El episodio ocurrió durante su compromiso de octavos de final frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, cuando el español perdió la paciencia y le gritó al joven para exigirle que le entregara una toalla. La situación motivó la intervención del juez de silla Jimmy Pinoargote, quien sancionó al jugador por su lenguaje ofensivo.

Después de superar al noruego Casper Ruud y avanzar a las semifinales del torneo chino, el madrileño de 20 años abordó lo sucedido y reconoció que su reacción estuvo fuera de lugar.

"No tuve que haber tratado así al recogepelotas, fue un error", admitió Jódar, quien explicó que la frustración acumulada durante el encuentro influyó en su reacción y aseguró que respeta el trabajo de los asistentes y los jueces de silla.

El español también reconoció que la advertencia del árbitro fue correcta y expresó su disposición a ofrecer disculpas personalmente al joven si vuelve a encontrárselo en el complejo deportivo de Shanghái.

Además, Jódar reflexionó sobre la importancia de mejorar su comportamiento dentro de la cancha, reconociendo que, al igual que continúa desarrollando su tenis,

Con su triunfo sobre Ruud, Jódar se convirtió en el semifinalista más joven de la historia del Masters 1.000 de Shanghái, logro deportivo que llegó después de varios días marcados por los cuestionamientos a su conducta.