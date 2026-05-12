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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Luciano Darderi acabó con la ilusión de Zverev en Roma

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El italiano firmó la victoria más importante de su carrera en el Masters 1.000.

Luciano Darderi acabó con la ilusión de Zverev en Roma
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El italiano Luciano Darderi eliminó este martes al alemán Alexander Zverev, segundo favorito, en los octavos de final del Masters 1.000 de Roma, tras remontar por 1-6, 7-6 (10) y 6-0 en dos horas y 26 minutos de partido.

Zverev, reciente finalista en Madrid, ganó con claridad el primer set y tuvo cuatro puntos de partido en el desempate de la segunda manga, pero no logró cerrar el duelo ante Darderi, que reaccionó con el apoyo del público local y forzó un tercer parcial que dominó sin contrapeso.

Con este resultado, Darderi alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Masters 1.000 y enfrentará al español Rafael Jódar, quien superó al estadounidense Learner Tien. "He demostrado tener una gran mentalidad. En otro torneo probablemente habría cedido, pero con esta gente que me empujaba todo es diferente", dijo el italiano tras la victoria.

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