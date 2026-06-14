Majchrzak logró su primer título ATP tras vencer a De Miñaur en 's-Hertogenbosch

El tenista polaco Kamil Majchrzak inauguró su palmarés en el circuito ATP con la corona del Abierto 250 de 's-Hertogenbosch, Países Bajos, al derrotar en tres sets al australiano Alex de Miñaur.

El número 76 del ranking mundial se impuso al sexto de la tabla con un marcador de 6-3, 2-6 y 7-5(5), en dos horas y 25 minutos.

Gracias a esta conquista Majchrzak saltará al puesto 47 del mundo; la mejor ubicación de su carrera, añadiendo un ATP a su palmarés de siete torneos Challenger y ocho Futuros.