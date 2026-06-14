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Majchrzak logró su primer título ATP tras vencer a De Miñaur en 's-Hertogenbosch
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El europeo además subirá hasta su mejor ubicación histórica en el ranking.
El europeo además subirá hasta su mejor ubicación histórica en el ranking.
El tenista polaco Kamil Majchrzak inauguró su palmarés en el circuito ATP con la corona del Abierto 250 de 's-Hertogenbosch, Países Bajos, al derrotar en tres sets al australiano Alex de Miñaur.
El número 76 del ranking mundial se impuso al sexto de la tabla con un marcador de 6-3, 2-6 y 7-5(5), en dos horas y 25 minutos.
Gracias a esta conquista Majchrzak saltará al puesto 47 del mundo; la mejor ubicación de su carrera, añadiendo un ATP a su palmarés de siete torneos Challenger y ocho Futuros.