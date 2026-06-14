Oposición evalúa recurrir al Tribunal Constitucional por Plan de Reconstrucción Nacional

La discusión del Plan de Reconstrucción Nacional se sigue tensionando en la Comisión de Hacienda del Senado; mientras, desde la oposición evalúa recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

Distintos actores de la oposición han apuntado que una eventual presentación ante el TC se enmarcará en un análisis más amplio respecto del diseño de la iniciativa, sus alcances y los eventuales reparos de constitucionalidad que podría generar.

En paralelo, la expresidenta del TC, Marisol Peña, señaló en El Mercurio que es un abuso de la institucionalidad por parte de la izquierda y que no puede ser utilizado por caprichos determinados.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, apuntó que "hemos estado escuchando a los distintos expertos y expertas, y hay un consenso en que esta reforma tiene una sola certeza y es que el país va a recaudar menos ingresos".

"La verdad es que es para que escuche el Gobierno. Nosotros ya tenemos bastantes antecedentes para saber que esta reforma requiere ajustes y es el Gobierno el que tiene que entender que aquello es necesario", planteó.

Por su parte, el senador Javier Macaya (UDI) reconoció que en el proyecto "existen riesgos porque ningún cambio de esta magnitud viene con garantías absolutas", sin embargo, "el mayor riesgo hoy es seguir haciendo lo mismo".

"Por eso veo una posibilidad real de éxito y también creo que en el Senado existen los votos para avanzar en no solamente en la idea de legislar, sino que también esperamos que la oposición pueda presentar indicaciones, sugerencias para mejorar el proyecto durante su tramitación", afirmó.

Durante esta semana, se espera que la presencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de los exministros de Hacienda, Ignacio Briones y Andrés Velasco, para continuar con la discusión.