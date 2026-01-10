Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Medvedev y Nakashima definirán al campeón del ATP de Brisbane

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

La final del certamen se disputará este domingo 11 de enero.

Medvedev y Nakashima definirán al campeón del ATP de Brisbane
 Instagram
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista ruso Daniil Medvedev hizo valer su condición de cabeza de serie número uno en el torneo ATP 250 de Brisbane y disputará la gran final contra el estadounidense Brandon Nakashima.

Medvedev (13° del ranking) venció a Alex Michelsen (37°) por 6-4 y 6-2, en un partido en el que se sobrepuso a la ruptura de saque que sufrió en su primer servicio.

En la otra semifinal, Brandon Nakashima (33°) aseguró su lugar en la final luego de imponerse por 7-6(4) y 6-4 a su compatriota Aleksandar Kovacevic (58°).

El estadounidense completó una semana perfecta en tierras australianas, con cuatro victorias consecutivas sin perder sets, y alcanzó así su cuarta final ATP de su carrera y la primera desde San Diego 2022.

La definición se jugará este domingo 11 de enero a las 04:10 horas de Chile (07:10 GMT).

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada