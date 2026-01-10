Medvedev y Nakashima definirán al campeón del ATP de Brisbane
La final del certamen se disputará este domingo 11 de enero.
El tenista ruso Daniil Medvedev hizo valer su condición de cabeza de serie número uno en el torneo ATP 250 de Brisbane y disputará la gran final contra el estadounidense Brandon Nakashima.
Medvedev (13° del ranking) venció a Alex Michelsen (37°) por 6-4 y 6-2, en un partido en el que se sobrepuso a la ruptura de saque que sufrió en su primer servicio.
En la otra semifinal, Brandon Nakashima (33°) aseguró su lugar en la final luego de imponerse por 7-6(4) y 6-4 a su compatriota Aleksandar Kovacevic (58°).
El estadounidense completó una semana perfecta en tierras australianas, con cuatro victorias consecutivas sin perder sets, y alcanzó así su cuarta final ATP de su carrera y la primera desde San Diego 2022.
La definición se jugará este domingo 11 de enero a las 04:10 horas de Chile (07:10 GMT).