Medvedev y Nakashima definirán al campeón del ATP de Brisbane

El tenista ruso Daniil Medvedev hizo valer su condición de cabeza de serie número uno en el torneo ATP 250 de Brisbane y disputará la gran final contra el estadounidense Brandon Nakashima.

Medvedev (13° del ranking) venció a Alex Michelsen (37°) por 6-4 y 6-2, en un partido en el que se sobrepuso a la ruptura de saque que sufrió en su primer servicio.

En la otra semifinal, Brandon Nakashima (33°) aseguró su lugar en la final luego de imponerse por 7-6(4) y 6-4 a su compatriota Aleksandar Kovacevic (58°).

El estadounidense completó una semana perfecta en tierras australianas, con cuatro victorias consecutivas sin perder sets, y alcanzó así su cuarta final ATP de su carrera y la primera desde San Diego 2022.

La definición se jugará este domingo 11 de enero a las 04:10 horas de Chile (07:10 GMT).