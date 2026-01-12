Milos Raonic confirmó su retiro del tenis profesional

El tenista canadiense Milos Raonic, que hace 10 años llegó a ser número tres del mundo, ganó ocho títulos en el circuito ATP y que jugó su último partido en los Juegos de París 2024, anunció su retiro.

"Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado para ello. Ahora estoy más preparado que nunca", expresó el norteamericano nacido en Montenegro hace 35 años.

"El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida. He sido la persona más afortunada por haber podido vivir y cumplir mis sueños. He podido acudir cada día y centrarme solo en mejorar, ver adónde me llevaba eso y jugar a un deporte que descubrí a los 8 años por pura casualidad. De alguna manera, se convirtió en mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida", expresó en un emotivo mensaje.

Además de agradecer a aficionados, entrenadores, a su equipo, a la ATP, a la Federación Internacional, organizadores de torneos, rivales, Canadá y su familia, indicó que a partir de ahora no va "a bajar el ritmo".

"Me queda mucha vida por delante y estoy tan motivado y con tantas ganas como en 2011, cuando di el salto en el circuito. Pondré el mismo esfuerzo e intensidad en lo que venga después. Si puedo perseguir la misma excelencia que en el tenis, simplemente intentando ser mejor cada día, ya veremos a dónde me lleva", apuntó.