Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido provisionalmente

El tenista australiano Nick Kyrgios (actual 919° del ranking ATP y exnúmero 13° del mundo) fue suspendido provisionalmente tras arrojar positivo por cocaína en un control antidopaje, según informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

El control fue realizado el pasado 22 de junio durante el ATP 250 de Mallorca, último torneo en el que compitió el oceánico.

A través de un comunicado, la ITIA detalló que un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) "confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína" en la muestra del jugador.

La sanción provisional rige desde el pasado 4 de agosto. Kyrgios decidió no apelar a la medida y publicó un extenso mensaje en sus redes sociales asumiendo "total responsabilidad" por lo ocurrido.

"He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy muy decepcionado conmigo mismo", expresó el finalista de Wimbledon 2022.

En esa misma línea, el tenista de 31 años contextualizó el difícil momento personal y físico que atraviesa en el circuito: "No voy a poner más excusas, pero quiero dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado".

"Siempre lo he dicho: no elegí el tenis, el tenis me eligió a mí, pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he hecho. A veces me he sentido indefenso y solo. Aunque nada de esto justifica lo que hice", concluyó.