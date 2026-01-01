Sin Alcaraz ni Sinner: United Cup inicia la competencia con 18 países

El calendario tenístico de 2026 enciende sus luces en enero. La cuarta edición de la United Cup irrumpe con fuerza como el primer gran evento de la temporada, reuniendo a los circuitos ATP y WTA en una competencia mixta que sirve de antesala ideal para el primer Grand Slam del año en Melbourne.

El certamen se desarrolla simultáneamente en las ciudades de Perth y Sydney, congregando a 18 equipos nacionales que buscan la gloria y una parte de la bolsa de premios, la cual reparte un mínimo de 11,8 millones de dólares y otorga hasta 500 puntos para los rankings mundiales. Estados Unidos llegó como el campeón defensor, liderado nuevamente por Taylor Fritz y Coco Gauff, mientras que Alemania busca repetir el título de hace dos años de la mano de Alexander Zverev.

Entre las figuras que dan lustre al torneo destacan la polaca Iga Swiatek, el griego Stefanos Tsitsipas, el local Alex de Miñaur y el argentino Sebastián Báez. El formato de competencia dividió a los países en seis grupos de tres, donde enfrentarán series compuestas por un duelo individual masculino, uno femenino y un dobles mixto.

Las grandes ausencias

Pese a la constelación de estrellas, el evento cuenta con bajas sensibles. Los dominadores del circuito reciente, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, decidieron no incluir la United Cup en su planificación.

El murciano, actual número uno del mundo, continuará su preparación en España antes de viajar a una exhibición en Corea del Sur el 10 de enero. Posteriormente, volará directo a Melbourne con el objetivo de conquistar el Abierto de Australia, el único "major" que falta en su vitrina. Por su parte, Sinner seguirá una ruta similar, defendiendo su título en el Grand Slam oceánico sin torneos oficiales previos.

En paralelo a la United Cup, la acción se diversificará en los próximos días con los torneos de Brisbane, Auckland y Hong Kong. En tanto, Novak Djokovic programó su retorno para la segunda semana de enero en el torneo de Adelaida.