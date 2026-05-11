Sinner arrolló a Popyrin y avanzó a octavos en el Masters 1.000 de Roma

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, derrotó por 6-2 y 6-0 al australiano Alexei Popyrin y avanzó a los octavos de final del Masters 1.000 de Roma, en un partido que resolvió en una hora y seis minutos.

Sinner dominó desde el inicio, quebró temprano en el primer set y sostuvo el control del duelo ante un rival que no encontró respuestas en los intercambios desde el fondo de la cancha.

En la segunda manga, el italiano elevó la presión, volvió a romper el servicio de Popyrin y cerró el triunfo sin ceder juegos.

Con la victoria, Sinner mantiene viva la ilusión local de ver a un italiano campeón en Roma por primera vez desde 1976 y sigue en busca del único Masters 1.000 que falta en su palmarés. En octavos enfrentará a su compatriota Andrea Pellegrino, quien eliminó al estadounidense Frances Tiafoe.