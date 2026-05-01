Sinner minimizó a Fils y jugará su primera final en Madrid

Jannik Sinner, número uno del mundo, subió un peldaño en su juego en la primera semifinal del Masters 1.000 de Madrid y venció con autoridad, por 6-2 y 6-4, al francés Arthur Fils, que había ganado todos los partidos sobre arcilla en lo que va de 2026, y se situó por primera vez en su carrera en la final en la Caja Mágica.

Sinner logró su vigésima segunda victoria en lo que va del año en una hora y 29 minutos. Fue un torbellino en la primera manga, que encarriló con aparente facilidad y evidente superioridad. Le costó algo más en la segunda, equilibrada hasta el noveno juego que el transalpino quebró para sellar el triunfo en el décimo.

Sinner, que está a un partido de convertirse en el primer jugador de la historia en lograr cinco títulos Masters 1.000 seguidos, desde París 2025 tras hacer suyos los de Indian Wells, Miami y Montecarlo, jugará la final con el ganador de la otra semifinal, entre el belga Alexander Blockx, revelación del torneo, y el alemán Alexander Zverev, dos veces campeón y segundo cabeza de serie.