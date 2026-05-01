Sinner minimizó a Fils y jugará su primera final en Madrid
Está a un partido de convertirse en el primer jugador de la historia en lograr cinco títulos Masters 1.000 seguidos.
Está a un partido de convertirse en el primer jugador de la historia en lograr cinco títulos Masters 1.000 seguidos.
Jannik Sinner, número uno del mundo, subió un peldaño en su juego en la primera semifinal del Masters 1.000 de Madrid y venció con autoridad, por 6-2 y 6-4, al francés Arthur Fils, que había ganado todos los partidos sobre arcilla en lo que va de 2026, y se situó por primera vez en su carrera en la final en la Caja Mágica.
Sinner logró su vigésima segunda victoria en lo que va del año en una hora y 29 minutos. Fue un torbellino en la primera manga, que encarriló con aparente facilidad y evidente superioridad. Le costó algo más en la segunda, equilibrada hasta el noveno juego que el transalpino quebró para sellar el triunfo en el décimo.
Sinner, que está a un partido de convertirse en el primer jugador de la historia en lograr cinco títulos Masters 1.000 seguidos, desde París 2025 tras hacer suyos los de Indian Wells, Miami y Montecarlo, jugará la final con el ganador de la otra semifinal, entre el belga Alexander Blockx, revelación del torneo, y el alemán Alexander Zverev, dos veces campeón y segundo cabeza de serie.