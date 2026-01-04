Suiza venció a Italia y se instaló en cuartos de la United Cup

Suiza festejó este domingo en Australia. El conjunto europeo se transformó en la primera selección en alcanzar los cuartos de final de la United Cup tras derrotar por 2-1 a Italia en la serie disputada en Perth, consolidando su liderazgo en el Grupo C tras haber vencido previamente a Francia.

La gran figura de la jornada fue Belinda Bencic. La tenista abrió la serie superando a Jasmine Paolini por 6-4 y 6-3. Sin embargo, la llave se complicó luego de que el veterano Stanislas Wawrinka cayera en un apretado duelo ante Flavio Cobolli por 6-4, 6-7(2) y 7-6(4), lo que obligó a definir todo en el punto mixto.

En el partido decisivo, la dupla conformada por Bencic y Jakub Paul mostró jerarquía para tumbar a Sara Errani y Andrea Vavassori por 7-5, 4-6 y 10-7 en casi dos horas de juego, sellando así el paso a la ronda de los ocho mejores.

Alemania y Canadá arrollaron

En otros resultados, Alemania no dio opciones en el Grupo F en Sydney. Liderados por Alexander Zverev, los germanos vencieron 3-0 a Países Bajos. El número tres del mundo despachó a Tallon Griekspoor (7-5 y 6-0), mientras que Eva Lys hizo lo propio ante Suzan Lamens. El dobles mixto sentenció la barrida.

Mismo marcador consiguió Canadá ante China. Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko ganaron sus respectivos sencillos ante Zhizhen Zhang y Lin Zhu, para luego unir fuerzas y ganar también el dobles, dejando a los asiáticos con su primera derrota.

Finalmente, Gran Bretaña tuvo que trabajar más de la cuenta para vencer 2-1 a Japón. Aunque Naomi Osaka ganó su punto para los nipones, los triunfos de Billy Harris y del dobles mixto compuesto por Olivia Nicholls y Neal Skupski permitieron a los británicos seguir con vida y definirán su clasificación ante Grecia.