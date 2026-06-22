Tabilo, Garin y Jarry sufrieron descensos en el ranking ATP

La ATP actualizó su ranking, con movimientos para los principales tenistas chilenos del circuito profesional.

Alejandro Tabilo continúa como la primera raqueta nacional, aunque retrocedió dos puestos para ubicarse en el lugar 33 del mundo, con 1.428 puntos.

En tanto, Cristian Garin descendió cinco casilleros y quedó 124°, mientras que Tomás Barrios subió del 137° al 135°. Nicolás Jarry, por su parte, siguió perdiendo terreno y cayó al puesto 211°.

Entre los otros nacionales, Matías Soto tuvo un importante avance de 17 lugares y escaló al 300°, mientras que Nicolás Villalón, Daniel Núñez, Benjamín Torrealba y Bastián Malla también aparecen dentro del listado.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner amplió su diferencia como número uno del mundo, seguido por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev. El estadounidense Taylor Fritz protagonizó el principal ascenso entre los diez mejores, al subir dos posiciones hasta el séptimo lugar.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 9.460 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 7.190 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.440 (0)

5° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.160 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.110 (0)

7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.915 (+2)

8° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (0)

9° Daniil Medvedev (Rusia) 3.580 (-2)

10° Flavio Cobolli (Italia) 3.460 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS