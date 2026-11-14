Taylor Fritz sufrió ante el verdugo de Tabilo y se coronó campeón en Estocolmo

En una final de alto impacto que se extendió por dos horas y quince minutos, el tenista estadounidense Taylor Fritz (10° del ranking ATP) se consagró campeón del ATP 250 de Estocolmo, tras derrotar con dramatismo al argentino Thiago Tirante (51°) por parciales de 6-2, 4-6 y 7-6 (3).

El primer cabeza de serie del certamen sueco impuso su jerarquía en la manga inicial al quebrar en dos oportunidades para cerrar un cómodo 6-2. Sin embargo, el trasandino —verdugo del chileno Alejandro Tabilo en semifinales— elevó notablemente su nivel con la derecha y forzó el set definitivo tras adjudicarse el segundo parcial por 6-4.

El desenlace en el tercer capítulo fue un auténtico duelo de poder a poder sin quiebres de servicio, obligando a definir la corona en un infartante desempate. En el tie-break, la experiencia del norteamericano pesó más en los momentos clave para sentenciar el 7-3 definitivo ante los errores no forzados del crédito sudamericano.

Con este subcampeonato, Tirante cerró la mejor semana de su carrera en su primera final en el circuito mayor, rozando la hazaña de inscribir su nombre junto al de sus compatriotas David Nalbandian (2008) y Juan Martín del Potro (2016 y 2017) como campeones en la capital escandinava.

Por su parte, Taylor Fritz conquistó su duodécimo trofeo ATP y el segundo de la temporada 2026 tras el ATP 500 de Washington, alcanzando además el primer título bajo techo (indoor) de su trayectoria profesional antes de viajar a Turín para disputar las Finales ATP.