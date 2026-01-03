Tenistas chilenos conocieron a sus rivales para el primer desafío del 2026

El tenis chileno pone primera en este 2026. Cristian Garin (79°) y Alejandro Tabilo (82°) conocieron este sábado su suerte en el cuadro de la qualy del ATP 250 de Hong Kong, torneo que marca el inicio de la gira asiática previa al Abierto de Australia.

El primero en salir a la cancha será Alejandro Tabilo. El nacido en Canadá fue programado para el primer turno del Court 1, por lo que enfrentará al francés Luca Van Assche (166°) a partir de las 01:00 horas del domingo (horario de Chile).

De superar al jugador galo, avanzará a la ronda final de la clasificación, donde se cruzará con el ganador del duelo entre el italiano Francesco Maestrelli (139°) y el local Yi Zhou (250°).

Por su parte, Cristian Garin verá acción inmediatamente después. El ariqueño quedó agendado en el segundo turno de la Cancha Central, por lo que su partido ante el estadounidense Michael Mmoh (287°) debería comenzar cerca de las 02:30 horas de nuestro país.

Si la primera raqueta nacional se impone ante el norteamericano, deberá definir su paso al Main Draw contra el vencedor de la llave que animarán el estadounidense Patrick Kypson (118°) y el ucraniano Vitaliy Sachko (169°).

Ambos tenistas buscan sumar sus primeros puntos del año y ganar confianza en superficie dura de cara al primer Grand Slam de la temporada.

En paralelo, los nacionales Tomás Barrios (111° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (122°), conocieron este sábado a los rivales que tendrán en su estreno en el Challenger de Canberra, primer certamen que disputarán en la temporada.

"Tomi", cuarto sembrado del certamen australiano, arrancará las acciones ante el invitado local Philip Sekulic (521°), a quien nunca ha enfrentado en el circuito.

Por su parte, "Nico" fue emparejado en primera fase con un jugador proveniente de la qualy. Mientras que en unos hipotéticos octavos de final desafiaría al ganador del choque entre el danés Elmer Moller (120°) y el luso Jaime Faria (151°).