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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

[VIDEO] El provocador gesto de Michelsen a los hinchas chilenos tras vencer a Tabilo en Miami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El estadounidense recibió abucheos tras remontara ante el tenista nacional.

[VIDEO] El provocador gesto de Michelsen a los hinchas chilenos tras vencer a Tabilo en Miami
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Alejandro Tabilo, 41° en el ranking mundial, perdió ante Alex Michelsen (40°) en la tercera ronda del Masters de Miami, y el estadounidense, tras la victoria, reaccionó con un provocador gesto contra los hinchas chilenos presentes en la cancha 1 del Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

Cuando Michelsen cerró el partido con el punto ganador, su primer gesto fue llevarse el dedo a la boca, pidiendo silencio a los fanáticos que apoyaban a Tabilo, quienes reaccionaron con abucheos al tenista californiano.

Posterior al saludo protocolar con Tabilo y el juez de silla, Michelsen soltó sus emociones y festejó, aunque reiteró los gestos de silencio a la parcialidad chilena.

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