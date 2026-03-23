[VIDEO] El provocador gesto de Michelsen a los hinchas chilenos tras vencer a Tabilo en Miami

Alejandro Tabilo, 41° en el ranking mundial, perdió ante Alex Michelsen (40°) en la tercera ronda del Masters de Miami, y el estadounidense, tras la victoria, reaccionó con un provocador gesto contra los hinchas chilenos presentes en la cancha 1 del Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

Cuando Michelsen cerró el partido con el punto ganador, su primer gesto fue llevarse el dedo a la boca, pidiendo silencio a los fanáticos que apoyaban a Tabilo, quienes reaccionaron con abucheos al tenista californiano.

Posterior al saludo protocolar con Tabilo y el juez de silla, Michelsen soltó sus emociones y festejó, aunque reiteró los gestos de silencio a la parcialidad chilena.