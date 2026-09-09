Alexander Zverev se instaló en semifinales del US Open con sólido triunfo ante Van de Zandschulp

El alemán Alexander Zverev, segundo en el ranking mundial, ratificó su condición de primer favorito y avanzó con paso firme a las semifinales del US Open, tras batir en sets corridos al neerlandés Botic Van de Zandschulp (70°).

Zverev necesitó dos horas y 18 minutos para imponer sus condiciones en la pista dura del "Arthur Ashe" Stadium y ganar por 6-2, 7-5 y 6-1.

El oriundo de Hamburgo tuvo complicaciones con el neerlandés en la segunda manga, e incluso estuvo a punto de perder el set, pero logró recuperarse y frenó el impulso de Van de Zandschulp.

En semifinales, Zverev enfrentará al ruso Karen Khachanov (50°), quien avanzó tras el retiro por lesión del belga Alexander Blockx (34°), cuando estaba ganando por 6-2, 7-5 y 3-2 su partido de cuartos de final.

La otra semifinal la disputarán los estadounidenses Ben Shelton (9°) y Frances Tiafoe (12°).