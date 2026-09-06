Aryna Sabalenka extendió su racha en Nueva York y avanzó a cuartos del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, avanzó este domingo a los cuartos de final del US Open tras imponerse por 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend (96ª) en la pista "Arthur Ashe".

Sabalenka, campeona de las últimas dos ediciones del torneo, necesitó una hora y 14 minutos para sellar su clasificación y extendió a 17 su racha de victorias consecutivas en Nueva York. La europea destacó especialmente desde la devolución y consiguió siete quiebres de servicio durante el encuentro.

Con el triunfo, la bielorrusa alcanzó al menos los cuartos de final en 15 de los últimos 16 torneos de Grand Slam que disputó. En la próxima ronda enfrentará a la ganadora del duelo entre la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Noskova, rivales ante las que mantiene récord perfecto.