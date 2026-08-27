Cristian Garin tropezó en la final de la qualy y quedó fuera del cuadro principal del US Open

El sueño del tenista chileno Cristian Garin (137° ATP) terminó en la final de la etapa clasificatoria del US Open, ronda en la cual cayó con parciales de 6-4, 6-4 y un contundente 6-0 ante el británico Toby Samuel (113°).

En el duelo disputado en Flushing Meadows, la raqueta criolla logró romper el servicio de su rival en el inicio del primer set, pero no pudo consolidar la ventaja y sufrió dos quiebres que le hicieron ceder por 6-4.

En el segundo episodio, el guion se repitió. El británico golpeó de entrada poniéndose 2-0 arriba, y aunque el chileno emparejó con un 4-4, volvió a flaquear en el décimo juego.

La tercera manga tuvo lugar después de unas intensas lluvias y desde ahí vino un monólogo de Samuel que lo hizo tomar ventaja por 5-0. Esperando una nueva reanudación, "Gago" optó por retirarse para conceder la victoria por 6-0 a su rival.

La despedida de Garin dejó el cuadro principal del US Open con la participación nacional de Tomás Barrios (147°), quien despachó al español Daniel Rincón (206°) para entrar en esta instancia; y la de Alejandro Tabilo (29°), quien se medirá al alemán Yannick Hanfmann (55°) este domingo 30 de agosto.