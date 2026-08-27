Cristian Garin tropezó en la final de la qualy y quedó fuera del cuadro principal del US Open
El tenista nacional no pudo ante el británico Toby Samuel.
El tenista nacional no pudo ante el británico Toby Samuel.
El sueño del tenista chileno Cristian Garin (137° ATP) terminó en la final de la etapa clasificatoria del US Open, ronda en la cual cayó con parciales de 6-4, 6-4 y un contundente 6-0 ante el británico Toby Samuel (113°).
En el duelo disputado en Flushing Meadows, la raqueta criolla logró romper el servicio de su rival en el inicio del primer set, pero no pudo consolidar la ventaja y sufrió dos quiebres que le hicieron ceder por 6-4.
En el segundo episodio, el guion se repitió. El británico golpeó de entrada poniéndose 2-0 arriba, y aunque el chileno emparejó con un 4-4, volvió a flaquear en el décimo juego.
La tercera manga tuvo lugar después de unas intensas lluvias y desde ahí vino un monólogo de Samuel que lo hizo tomar ventaja por 5-0. Esperando una nueva reanudación, "Gago" optó por retirarse para conceder la victoria por 6-0 a su rival.
La despedida de Garin dejó el cuadro principal del US Open con la participación nacional de Tomás Barrios (147°), quien despachó al español Daniel Rincón (206°) para entrar en esta instancia; y la de Alejandro Tabilo (29°), quien se medirá al alemán Yannick Hanfmann (55°) este domingo 30 de agosto.