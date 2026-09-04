¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev en el US Open?

El chileno Alejandro Tabilo, 28° en el ranking mundial, ya tiene programación para enfrentar al alemán Alexander Zverev, segundo de la ATP y primer favorito, en la tercera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

De acuerdo a la organización del torneo, Tabilo enfrentará a Zverev este sábado 5 de septiembre no antes de las 19:00 horas (23:00 GMT) en la cancha principal, en el "Arthur Ashe" Stadium en Nueva York, y tendrá cobertura en TV cable en la señal de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney+Premium.

Tabilo, quien jugará por primera vez la tercera ronda en el US Open, tendrá una oportunidad de revancha contra el oriundo de Hamburgo, ya que se enfrentaron el año pasado en la primera fase en Flushing Meadows, con triunfo para el germano por 6-2, 7-6(4) y 6-4.

Será el tercer encuentro en el historial entre Tabilo y Zverev, sin triunfos para el chileno. Además del citado duelo del US Open en 2025, también se enfrentaron en semifinales del Masters de Roma en 2024, con remontada para el germano por 1-6, 7-6(4) y 6-2 en la arcilla del Foro Itálico.

El ganador del duelo entre Tabilo y Zverev enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre el italiano Luciano Darderi (22°) y el australiano Dane Sweeny (123°).

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