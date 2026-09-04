A cuatro años del Rechazo: UDI propone incluir el proceso constitucional en el currículum escolar

Al cumplirse este viernes cuatro años del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, en que el 62% de la ciudadanía optó rechazar la nueva propuesta de Constitución elaborada por la Convención Constitucional, los partidos de derecha realizarán distintos actos conmemorativos y también presentaron una controvertida propuesta educativa.

La bancada de diputados de la UDI anunció la presentación de un proyecto que busca modificar la Ley General de Educación para incorporar el período comprendido entre el estallido social de 2019 y el plebiscito de 2022 en las bases curriculares obligatorias de Historia en la enseñanza media.

La iniciativa fue propuesta por los diputados Sergio Bobadilla, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, quienes sostienen que los estudiantes deben conocer dicho proceso constitucional y las razones que motivaron a la ciudadanía a rechazar la Constitución presentada por los convencionales.

"Si hay un gran momento de unidad de todas las fuerzas opositoras que hoy día le dan sustento al Gobierno del presidente José Antonio Kast, es precisamente el 4 de septiembre, el triunfo del Rechazo", subrayó el diputado Cretton, quien fue parte del mencionado proceso en 2022.

"Creemos que es importante conmemorar esta fecha para que no se nos olvide lo cerca que estuvo nuestro país de caer en el abismo y para que la energía que dejó instalada el plebiscito del 4 de septiembre ojalá se transforme en una gran coalición política que le pueda dar uno o dos gobiernos de estabilidad a Chile", agregó.

Actos de conmemoración del Rechazo

En paralelo, los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano realizan distintos actos para conmemorar la fecha.

Uno de ellos está programado para esta tarde, instancia en que el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara; el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli); parlamentarios y exconvencionales, participarán de la actividad "Cuatro años del rechazo: una historia que contar, un futuro que construir", donde se reunirán a los protagonistas de la campaña.

En la previa, el senador Rojo Edwards (independiente-RN?) señaló que el "proceso de cambio refundacional fue un fracaso y fue empobrecedor. La gran lección que sacamos es no volver a permitir que ideologías violentistas pretendan quitarle la libertad a los chilenos con violencia".

Oposición conmemora la fecha por otros motivos históricos

Desde la oposición recuerdan esta fecha por otros motivos históricos. Por ejemplo, desde la Democracia Cristiana (DC) entregaron una ofrenda floral por los 62 años de la elección del expresidente Eduardo Frei Montalva; mientras que otros partidos del bloque realizaron un homenaje al exmandatario Salvador Allende al cumplirse 56 años de su triunfo presidencial.

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martinez, planteó que en este 4 de septiembre "necesitamos mirar la historia larga de nuestro país, la historia en donde se ganan gobiernos democráticamente electos, donde se ganan y se pierden elecciones".

"Lo más importante es donde nos miramos como iguales, como personas iguales en dignidad y derechos, cosa que hoy día este Gobierno, al parecer, no está defendiendo", dijo la extimonel frenteamplista.

Por su parte, el diptuado Raúl Soto, presidente del PPD, se refirió a las razones de la derrota del Apruebo: "Fracasó porque una izquierda extrainstitucional, la Lista del Pueblo, llevó a los partidos de la izquierda democrática a posiciones muy extremas y no supieron salir de esa posición", subrayó.

"Creo que el texto fue malo, no sintonizó con el sentido común de los chilenos y se fracasó rotundamente", agregó el legislador.