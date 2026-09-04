Chile registró 330 femicidios frustrados en 2025: La mitad de las víctimas denunció previamente

El Circuito Intersectorial de Femicidios informó que durante 2025 se registraron 44 femicidios consumados y 330 femicidios frustrados.

De las víctimas de femicidio frustrado, el 50% había presentado denuncias previas y el 12,4% contaba con una medida cautelar vigente.

Ante estas cifras, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, afirmó que el Gobierno está impulsando un proyecto para fortalecer las medidas cautelares y destacó que "hemos capacitado este año cerca de 8.000 funcionarios entre Carabineros, también PDI, para tener una atención oportuna, una primera acogida y también un conocimiento de la legislación".

"Lo que nos queda por delante es fortalecer la respuesta estatal, coordinarnos constantemente a fin de que estas cifras puedan disminuir", concluyó.

El informe estableció además que en el 48% de los femicidios consumados la relación entre la víctima y el victimario era de convivencia, y los meses en que se registraron más casos fueron enero, septiembre y octubre.

La directora de Derechos Humanos y Familia de Carabineros, general Mitza González, llamó a denunciar los hechos de violencia. "Pudimos ver en los números que muchas de las personas que son detenidas o que son los autores de los femicidios no tenían denuncias previas", señaló.

Por su parte, SernamEG informó que logró contactar al 89% de las sobrevivientes de femicidio frustrado para ofrecerles acompañamiento y que en un 47% de esos casos el servicio presentó una querella.