Garin firmó un categórico triunfo para avanzar a la ronda final de la qualy en el US Open
El chileno mostró un gran tenis desde el fondo de cancha ante el sueco Ymer.
El chileno mostró un gran tenis desde el fondo de cancha ante el sueco Ymer.
El tenista chileno Cristian Garin (135° de la ATP) volvió a mostrar su calidad para vencer al sueco Elias Ymer (204°) en la segunda ronda de las clasificaciones del US Open y así quedar a solo un triunfo del cuadro principal del cuarto y último Grand Slam de la temporada.
Garin sacó a relucir lo mejor de sus golpes para terminar superando al escandinavo por 6-2 y 7-6 (5) en un duelo que se prolongó por una hora y 50 minutos.
Si bien el europeo entró con todo y llegó a ponerse 0-2 gracias a un quiebre inicial, la reacción del nacional fue furioso y con tres rompimientos consecutivos inclinó la balanza a su favor.
En el segundo set Garin aprovechó el impulso y quebró de entrada, pero Ymer supo reaccionar y mantenerse en el partido hasta quebrar de vuelta y forzar el tie-break.
En esa instancia, el número dos de Chile fue más sólido y capitalizó la primera oportunidad que tuvo para cerrar el partido a su favor.
En la ronda final, Garin se verá las caras ante el ganador del duelo entre los británicos Toby Samuel (110°) y Billys Harris (161°).