Garin firmó un categórico triunfo para avanzar a la ronda final de la qualy en el US Open

El tenista chileno Cristian Garin (135° de la ATP) volvió a mostrar su calidad para vencer al sueco Elias Ymer (204°) en la segunda ronda de las clasificaciones del US Open y así quedar a solo un triunfo del cuadro principal del cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Garin sacó a relucir lo mejor de sus golpes para terminar superando al escandinavo por 6-2 y 7-6 (5) en un duelo que se prolongó por una hora y 50 minutos.

Si bien el europeo entró con todo y llegó a ponerse 0-2 gracias a un quiebre inicial, la reacción del nacional fue furioso y con tres rompimientos consecutivos inclinó la balanza a su favor.

En el segundo set Garin aprovechó el impulso y quebró de entrada, pero Ymer supo reaccionar y mantenerse en el partido hasta quebrar de vuelta y forzar el tie-break.

En esa instancia, el número dos de Chile fue más sólido y capitalizó la primera oportunidad que tuvo para cerrar el partido a su favor.

En la ronda final, Garin se verá las caras ante el ganador del duelo entre los británicos Toby Samuel (110°) y Billys Harris (161°).