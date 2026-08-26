¿Qué causó la trágica riada en Nepal?

Una inmensa riada de lodo y sedimentos golpeó este miércoles el norte de Nepal y una zona fronteriza de China, dejando un balance provisional de al menos 160 fallecidos y casi 800 desaparecidos.

El desastre afectó con especial fuerza al distrito nepalí de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, donde el aumento repentino del caudal arrasó localidades, puentes y otras infraestructuras.

¿Cómo se originó la riada?

Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA), la emergencia comenzó alrededor de las 08:40 hora local, cuando un desprendimiento de glaciar ocurrido a unos 20 kilómetros del paso fronterizo de Rasuwagadhi provocó una gran riada en el río Lhende.

La masa de agua avanzó posteriormente hacia el río Bhote Koshi y alcanzó las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, además de zonas del Tíbet, en territorio chino.

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas durante la jornada mostraron cómo el caudal creció de manera abrupta y destruyó viviendas, embalses, puentes y otras construcciones.

¿Fue causada por un terremoto?

Durante las primeras horas surgieron distintas hipótesis sobre el origen de la tragedia, entre ellas la posible ruptura de un lago glaciar y la ocurrencia de un terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente de un sismo de magnitud 4,4, localizado cerca de la frontera entre Nepal y China.

Sin embargo, un análisis posterior de las ondas sísmicas determinó que la energía registrada no fue producida por un terremoto, sino por un deslizamiento de tierra.

Viviendas y edificios rodeados por el lodo tras el paso de la riada que afectó una zona montañosa del norte de Nepal. (EFE)

El organismo reclasificó el evento con una magnitud de 5,2 y ubicó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de la localidad nepalesa de Kodari. La localización fue estimada mediante imágenes satelitales.

Las autoridades continúan investigando si este deslizamiento estuvo directamente relacionado con el desprendimiento glaciar y la posterior riada.

¿Cuántas víctimas hay?

La Policía de Nepal informó de la recuperación de 157 cuerpos en las áreas afectadas, mientras que las autoridades chinas confirmaron tres fallecidos en el condado tibetano de Gyirong.

En Nepal permanecen sin contacto 384 turistas -291 extranjeros y 93 ciudadanos nepalíes-, junto con integrantes de las Fuerzas Armadas, policías y trabajadores de proyectos hidroeléctricos.

China, en tanto, reportó 265 desaparecidos, lo que eleva a cerca de 800 el número de personas cuyo paradero se desconoce en ambos países.

La riada también destruyó al menos 80 puentes, entre ellos 35 vehiculares y 45 pasos colgantes peatonales, y causó graves daños en las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola.

¿Cómo avanzan las labores de rescate?

El Gobierno nepalí movilizó helicópteros del Ejército y de empresas privadas para evacuar a personas heridas o aisladas en esta zona montañosa.

Hasta el último balance oficial, 209 personas habían sido rescatadas: 93 por tierra y 116 por vía aérea.

Las áreas afectadas fueron declaradas zona de desastre durante tres meses. La medida contempla atención médica gratuita para los heridos, alojamiento y alimentos para quienes perdieron sus viviendas, y ayuda económica inmediata para las familias de las víctimas.

Un rescatista participa en las labores de búsqueda entre el lodo y los escombros dejados por la riada que golpeó el norte de Nepal. (EFE)

El Ejecutivo también ordenó acelerar la reapertura de carreteras y el restablecimiento de los servicios de agua potable, electricidad y telecomunicaciones.

Ayuda y apoyo internacional

La Unión Europea activó el sistema satelital Copernicus para elaborar mapas de las zonas afectadas y anunció que está preparada para movilizar más asistencia.

India envió diez toneladas de ayuda y mantiene equipos coordinados con Nepal, mientras que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja liberó más de un millón de euros para apoyar la respuesta de emergencia.

Las tareas de búsqueda continúan y el balance de víctimas todavía es provisional.