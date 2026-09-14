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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Hubo confusión: Zverev olvidó el marcador antes de celebrar su título en el US Open

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El alemán pensó que estaba 5-1 en el cuarto set y no se dio cuenta inmediatamente de que había conquistado el torneo.

Hubo confusión: Zverev olvidó el marcador antes de celebrar su título en el US Open
 EFE
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El alemán Alexander Zverev protagonizó una particular escena después de consagrarse campeón del US Open, ya que tardó algunos segundos en celebrar porque perdió la cuenta del marcador durante los últimos compases de la final ante Ben Shelton.

"Simplemente me olvidé del marcador, no hay mucho más que decir. Pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2", explicó Zverev, quien señaló que estaba completamente concentrado en el encuentro y tampoco escuchó a la jueza de silla anunciar el término del compromiso.

El alemán se impuso por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en tres horas y 33 minutos y conquistó así el segundo título de Grand Slam de su carrera, después de haberse coronado también este año en Roland Garros.

Zverev agregó que actualmente se considera probablemente el mejor jugador del circuito ante los problemas físicos de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, aunque reconoció que, con todos en plenitud, el italiano continúa por delante.

 

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