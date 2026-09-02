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Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Juez del US Open retó a influencers por tomarse fotos durante duelo de Naomi Osaka

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En redes se han viralizado los videos de influencers que acaparan la atención en los partidos.

Juez del US Open retó a influencers por tomarse fotos durante duelo de Naomi Osaka
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Una insólita situación ocurrió durante el debut de la japonesa Naomi Osaka en el US Open, en el duelo contra Anastasia Zakharova, ya que el juez del partido tuvo que retar a un grupo de influencers que estaban causando ruido en las gradas mientras se tomaban fotografías.

Los influencers usaron luces para crear contenido (videos y fotos), provocando una distracción a los espectadores y también a las jugadoras.

"Chicos, por favor, en el palco que está detrás de mí, gracias, chicos, por favor, tomen asiento", indicó el juez a los creadores de contenido.

Esta situación provocó que en redes sociales los usuarios cuestionaran a los influencers que fueron a Flushing Meadows solo para generar contenido.

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