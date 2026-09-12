Rybakina acabó con el reinado de Sabalenka en el US Open

La kazaja Elena Rybakina conquistó este sábado el Abierto de Estados Unidos, su tercer 'grande' tras Wimbledon en 2022 y Australia en 2026, al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2.

En apenas tres días, Rybakina le arrebató a Sabalenka el Abierto de Estados Unidos -fue campeona en 2024 y 2025- y el número uno del mundo, en el que la bielorrusa llevaba 99 semanas.

Sabalenka llegaba a la final con la urgencia de demostrar su jerarquía tras haber cedido el número uno del mundo a mitad de semana. Sin embargo, la presión le pasó la cuenta desde el inicio ante una Elena Rybakina mucho más enfocada, que impuso de inmediato sus condiciones mediante un servicio implacable y una gran efectividad en los puntos cortos.

La kazaja aprovechó la seguidilla de errores no forzados y las dudas de la bielorrusa para conseguir el único quiebre del parcial en el quinto juego. Con una solidez notable con su saque —ganando el 88 por ciento de los puntos con su primer servicio—, Rybakina se mostró inexpugnable y cerró la primera manga con un cómodo 6-4 frente a una rival visiblemente frustrada.

Sabalenka reaccionó en el segundo capítulo en base a coraje. En su pasaje más lúcido de la definición, la defensora del título generó peligro constante al resto y logró quebrar en el duodécimo juego para adjudicarse el set por 7-5, evitando el desempate y enviando la definición del campeonato a un tercer y definitivo parcial.

No obstante, tras un breve paso por vestuarios, Rybakina retomó el control absoluto del trámite. La flamante líder del circuito no dio opciones: rompió el saque de su adversaria en el tercer y séptimo juego, y con un 'ace' resolvió la manga decisiva por un categórico 6-2 ante una Sabalenka ya entregada.

Con 36 golpes ganadores, Rybakina alzó el Abierto de Estados Unidos para sumar el título 14 de su carrera y su tercer torneo de Grand Slam. El triunfo coronó un 2026 estelar para la kazaja tras sus consagraciones en Australia y Stuttgart, ratificando además el cambio de guardia en la cima del tenis femenino tras 99 semanas de reinado de la bielorrusa.