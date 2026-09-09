Rybakina avanzó en el US Open y terminó con la hegemonía de Sabalenka en la cima de la WTA
La tenista kazaja avanzó a semifinales del US Open tras vencer a Zheng Qinwen y aparecerá oficialmente como líder del ranking WTA el próximo lunes.
La tenista kazaja avanzó a semifinales del US Open tras vencer a Zheng Qinwen y aparecerá oficialmente como líder del ranking WTA el próximo lunes.
La tenista kazaja Elena Rybakina aseguró este miércoles el número uno del ranking WTA luego de avanzar a las semifinales del US Open, resultado con el que puso fin a las 99 semanas consecutivas de Aryna Sabalenka en la cima del tenis femenino.
Rybakina consiguió los puntos necesarios para superar a la bielorrusa tras derrotar en los cuartos de final a la china Zheng Qinwen, campeona olímpica en París, por 3-6, 6-1 y 6-4.
El encuentro se extendió durante dos horas y 14 minutos y permitió a la kazaja instalarse entre las cuatro mejores del último Grand Slam de la temporada.
El cambio en la cima del ranking se hará oficial el próximo lunes, cuando Rybakina aparezca por primera vez como número uno del mundo y termine con el prolongado dominio de Sabalenka.