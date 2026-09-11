Rybakina remontó ante Coco Gauff y enfrentará a Sabalenka en la final del US Open

La kazaja Elena Rybakina, segunda en el ranking mundial, venció a la estadounidense Coco Gauff (4a) y clasificó a la final del US Open, último Grand Slam de la temporada, en donde enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°).

Rybakina comenzó perdiendo ante Gauff en la cancha principal del "Arthur Ashe" Stadium, pero logró reponerse y dio vuelta el partido, ganando por 3-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 10 minutos de partido.

En la final, Rybakina enfrentará a Sabalenka, quien despachó a la también norteamericana Jessica Pegula (3°), por 7-5 y 6-2.

La final del US Open será el 18° duelo en el historial de ambas tenistas, con 10 victorias para Sabalenka y siete para Rybakina.

Sin embargo, será la primera vez se enfrenten en la pista dura de Flushing Meadows.

Sabalenka defenderá la corona y buscará el tricampeonato en el US Open, mientras que Rybakina buscará su tercer título de Gran Slam.

Para Sabalenka, la final con Rybakina es una oportunidad de revancha, ya que perdió la definición del Abierto de Australia en enero pasado.

Además, independiente del resultado, Rybakina aparecerá el próximo lunes como nueva número uno del mundo en el ranking WTA.

La final femenina del US Open se disputará el sábado, en horario estelar que definirá la organización del torneo.