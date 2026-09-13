Sanó la herida de 2020: Zverev venció a Shelton y se coronó campeón del US Open

Tuvieron que pasar seis largos años para que el alemán Alexander Zverev (2° de la ATP) tuviera su ansiada revancha en Flushing Meadows. Este domingo, el germano se consagró campeón del US Open 2026 tras derribar al local Ben Shelton en cuatro intensos sets, cerrando una temporada mágica en la que también conquistó Roland Garros.

Zverev necesitó de tres horas y 33 minutos de batalla en el Arthur Ashe Stadium para imponerse por parciales de 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2.

Pese a la resistencia de Shelton —quien disputaba la primera final de Grand Slam de su carrera y trepará al cuarto puesto del ranking mundial—, el europeo impuso su solidez en los momentos clave y extendió la maldición del tenis masculino estadounidense, que no celebra en casa desde la coronación de Andy Roddick en 2003.

Con esta victoria, "Sascha" alcanzó un hito histórico: se transformó en el jugador nacido en la década de 1990 con más títulos de Grand Slam (2), despegándose del austríaco Dominic Thiem y del ruso Daniil Medvedev, quienes ostentan uno por cabeza.

De esta forma, Zverev logró destacar en una generación que por años vivió bajo la sombra del "Big Three" (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) y que hoy enfrenta el vertiginoso ascenso de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El triunfo tuvo un condimento emocional extra para el número dos del orbe. En 2020, en un recinto casi vacío por la pandemia, Zverev protagonizó una de las derrotas más dolorosas de su carrera ante Thiem, cuando dejó escapar una ventaja de dos sets y terminó cayendo en el tie-break definitorio.

Aquella herida, que el propio jugador reconoció que tardó más de un lustro en cicatrizar, comenzó a cerrar este año con la corona en la arcilla de París y quedó definitivamente sepultada este domingo con el trofeo neoyorquino en sus manos.