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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Colo Colo volvió a ceder puntos de ventaja en la cima tras igualar ante Deportes Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Francisco Cubillos Vilches / Cooperativa.cl

El "Cacique" venía de empatar ante Huachipato y ahora está a 12 puntos de sus perseguidores.

Colo Colo volvió a ceder puntos de ventaja en la cima tras igualar ante Deportes Concepción
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Colo Colo no pudo aprovechar la emotiva jornada de homenaje a la figura de Mirko Jozic y terminó cosechando un 1-1 frente a Deportes Concepción en el Monumental, resultado que redujo a 12 puntos su ventaja con sus perseguidores en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Si bien la semana fue tranquila en la tienda "alba" pese a venir de una igualdad ante Huachipato, el plantel mermado por las ausencias de Arturo Vidal y Javier Correa se vio golpeado de entrada con un cabezazo de Norman Rodríguez tras un tiro de esquina (12').

Aquello hizo despertar a un equipo que mira de reojo como U. Católica y U. de Chile vienen recortando puntos, pero aunque estuvo a punto de igualar, el frentazo de Álvaro Madrid tuvo al meta Nicolás Araya sacando el balón sobre la línea (30').

Ya para el complemento, el portero de los "lilas" volvió a lucirse para evitar el empate ante un remate lejano del mismo Madrid (50'). Tras esto, el cotejo se tornó monótono y sobre la recta final fue Fernando Martínez quien se distrajo convirtiendo un autogol (77').

Pese a que el "Cacique" alcanzó los 54 puntos y sostuvo un invicto de 14 partidos, vio nuevamente frenadas sus opciones de sostener lo que era una ventaja de 16 positivos. Ahora, tendrá que reenfocarse en octavos de Copa Chile, donde enfrentará a Audax Italiano el 22 y el 25 de septiembre, ambos duelos en el Nacional.

Por su parte, los dirigidos por Fernando Díaz también se fueron con amargura aunque sumaron 31 unidades para ubicarse octavos. Eliminados de las demás competiciones, aguardarán el receso para recibir a Unión La Calera el próximo 11 de octubre.

 

Ficha de Colo Colo vs. Deportes Concepción

  • COLO COLO (1): Vozinha, Jonathan Villagra, Iván Román, Érick Wiemberg, Jeyson Rojas (Felipe Raipán, 78'), Álvaro Madrid (Tomás Alarcón, 62'), Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (Francisco Marchant, 47'), Leandro Hernández, Lautaro Pastrán (Marcos Bolados, 62'), Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.
  • DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Nicolás Araya, Sebastián Cáceres, Norman Rodríguez, Lautaro Carrasco, Nicolás Varas, Mario Sandoval, Fernando Martínez, Cristian Riquelme (Misael Dávila, 65'), Jorge Henríquez (Joaquín Montecinos, 65'), Ethan Espinoza (Matías Cavalieri, 75'), Joaquín Larrivey (Carlos Escobar, 75'). DT: Fernando Díaz.
  • GOLES: 0-1: 12' Norman Rodríguez (CON); 1-1: 77' Fernando Martínez, en contra (CC).
  • TARJETAS AMARILLAS: 40' Cristian Riquelme (CON), 58' Fernando Ortiz (DT CC), 68' Mario Sandoval (CON).
  • TARJETAS ROJAS: No hubo.
  • ARBITRO: Diego Flores.
  • ESTADIO: Monumental, Macul.

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