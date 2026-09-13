Proyecto busca exigir licencia y seguro obligatorio para scooters y bicicletas eléctricas de alta velocidad

Las diputadas de Catalina Del Real y Macarena Santelices, ambas del Partido Republicano, presentaron un proyecto para establecer nuevas exigencias a scooters y bicicletas eléctricas que superen los límites actualmente fijados para los ciclos.

La propuesta crea la categoría de "ciclo eléctrico de alta velocidad" para los vehículos capaces de superar los 25 kilómetros por hora o los 0,25 kW de potencia.

Para conducirlos, el proyecto plantea exigir ser mayor de 18 años, contar con licencia y disponer de un Seguro Obligatorio de Micromovilidad, asociado al número de serie del vehículo.

La iniciativa surge luego de que los accidentes de trayecto vinculados al uso de scooters eléctricos alcanzaran 501 casos durante el primer semestre de 2026, un aumento de 36,9% respecto del año anterior. De acuerdo con los antecedentes, el 57,9% se produjo entre las 07:00 y las 11:59 horas y ocho de cada diez involucraron a trabajadores de entre 18 y 40 años.

"Los scooters eléctricos llegaron para quedarse y son una alternativa útil de transporte, pero no podemos seguir permitiendo que vehículos capaces de alcanzar altas velocidades circulen en un vacío legal", sostuvo Del Real.

Exigencias para venta y arriendo

El proyecto también incorpora obligaciones para importadores y comercializadores, quienes deberán informar de manera visible la potencia y velocidad máxima de cada vehículo.

En el caso de las plataformas de arriendo, la propuesta establece que deberán limitar mediante software la velocidad máxima a 25 km/h y mantener seguros de responsabilidad civil para eventuales daños a usuarios, terceros y bienes.

Santelices afirmó que, "queremos que la gente pueda seguir utilizando scooters y nuevas formas de transporte, pero con reglas que estén a la altura de los riesgos" y añadió que el objetivo "no es prohibir, sino ordenar" y sostuvo que quienes circulen a velocidades mayores deben asumir también mayores responsabilidades.

La propuesta deberá iniciar ahora su tramitación en el Congreso.