Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Venus Williams recibió una invitación para jugar el US Open

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Venus Williams recibió una invitación para jugar el US Open
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Venus Williams, de 46 años y ganadora de siete torneos del Grand Slam, recibió este martes una invitación para disputar el torneo individual del próximo Abierto de Estados Unidos.

La mayor de las Williams acaba de disputar el torneo WTA 1.000 de Cincinnati tanto en individual como en dobles, en el que perdió el lunes junto a su hermana, Serena, en primera ronda.

Venus ganó dos veces el Abierto de Estados Unidos en categoría individual.

En esta temporada, la veterana estadounidense suma solo derrotas en los 11 partidos disputados.

Su última victoria se remonta al torneo de Washington de 2025.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada