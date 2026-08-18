Venus Williams recibió una invitación para jugar el US Open

Venus Williams, de 46 años y ganadora de siete torneos del Grand Slam, recibió este martes una invitación para disputar el torneo individual del próximo Abierto de Estados Unidos.

La mayor de las Williams acaba de disputar el torneo WTA 1.000 de Cincinnati tanto en individual como en dobles, en el que perdió el lunes junto a su hermana, Serena, en primera ronda.

Venus ganó dos veces el Abierto de Estados Unidos en categoría individual.

En esta temporada, la veterana estadounidense suma solo derrotas en los 11 partidos disputados.

Su última victoria se remonta al torneo de Washington de 2025.