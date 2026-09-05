[VIDEO] ¿Cómo? El US Open presentó al argentino Francisco Cerúndolo como chileno
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El error del torneo no pasó desapercibido por los fanáticos.
El error del torneo no pasó desapercibido por los fanáticos.
Un insólito fallo tuvo la organización del US Open este domingo con el argentino Francisco Cerúndolo (25° ATP), que fue anunciado como chileno antes de enfrentar al estadounidense Taylor Fritz (10°) en la tercera ronda.
En la salida desde camarines a la cancha, locutor del estadio señaló que el trasandino venía "de Chile", en un impasse que fue advertido inmediatamente por los seguidores del tenis.
La equivocación, de todas formas, tuvo final feliz para Cerúndolo, pues eliminó a Fritz con marcador de 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4.
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