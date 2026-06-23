¿Cuándo y dónde ver a Tomás Barrios ante Paul Jubb en la qualy de Wimbledon?

El chileno Tomás Barrios (135° del ranking ATP) tuvo el lunes un triunfal debut en la exigente qualy de Wimbledon, luego de derrotar en dos sets al experimentado italiano Marco Cecchinato para así seguir en carrera por ingresar al cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

El tenista chileno volverá este miércoles a la acción en el major londinense, cuando enfrente al invitado local británico Paul Jubb (334°), en un duelo que se puede ver en streaming a través de Disney.

Y el cotejo, inédito en el circuito, ya tiene programación. La organización del certamen ubicó el encuentro para el segundo turno del court 3, tras un duelo femenino que arranca a las 6:00 horas chilena. De esta manera, el chillanejo saldría a la pista a eso de las 7:30 horas.

Consignar que Barrios tiene que ganar este y otro partido más, el de una eventual tercera ronda, para cumplir su objetivo de ingresar al main draw de La Catedral, donde ya está asegurado Alejandro Tabilo (33°).