Djokovic batió a Auger-Aliassime tras extensa batalla y enfrentará a Sinner en semis de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, octavo en el ranking mundial, batalló por más de cinco horas para vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°) y avanzar a las semifinales de Wimbledon, en donde enfrentará al número uno del orbe, el italiano Jannik Sinner.

Djokovic, siete veces campeón en Wimbledon y exnúmero uno de la ATP, se impuso por 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4) y 7-6(4) en cinco horas y 15 minutos de juego en el All England Lawn Tennis en Londres.

Para el serbio, con 39 años, fue su victoria número 107 en el recinto británico, en un partido que estuvo al límite de llegar al toque de queda tradicional en Wimbledon.

En semifinales, Djokovic enfrentará a Sinner, quien avanzó sin contratiempos, después de despachar al alemán Jan-Lennard Struff (74°) por 7-5, 7-6(4) y 6-3.

En el historial, será el duodécimo duelo entre Sinner y Djokovic en el circuito; el italiano lleva la delantera, con seis triunfos, aunque el último antecedente es una victoria del balcánico, en las semifinales del Abierto de Australia este año.

Para Djokovic, la semifinal contra Sinner será una oportunidad de revancha, ya que también jugaron el año pasado en esta instancia en Wimbledon, aunque el triunfo del italiano fue categórico en el pasto londinense, por 6-3, 6-3 y 6-4.

La semifinal entre Sinner y Djokovic se jugará el viernes, en un horario por definir.