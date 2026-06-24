¿Dónde y cuándo ver a Tomás Barrios en la última ronda clasificatoria de Wimbledon?

El tenista chileno Tomás Barrios (135° del ranking ATP) se ilusiona con disputar por tercera vez en su carrera el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y para ello deberá superar este jueves al australiano Dane Sweeny (126°).

El partido entre el nacional y el oceánico ya tiene programación y se disputará en el primer turno del Court 17, por lo que arrancará a las 6:00 horas de nuestro país y tú lo podrás seguir a través de las plataformas en streaming de Disney.

Consignar que, a diferencia de los otros Grand Slams, en la última ronda de las clasificaciones de Wimbledon los cotejos se juegan al mejor de cinco sets.

En caso de vencer a Sweeny, Barrios disputará por tercera vez en su carrera el cuadro principal del major londinense, tras hacerlo en 2021 y 2023 y acompañará a su compatriota Alejandro Tabilo (33°).