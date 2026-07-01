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Tópicos: Deportes | Tenis | Wimbledon

Jannik Sinner cumplió para avanzar a tercera ronda en Wimbledon

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El italiano tendrá como rival al estadounidense Brooksby.

Jannik Sinner cumplió para avanzar a tercera ronda en Wimbledon
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El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, alcanzó la tercera ronda de Wimbledon sin alardes, al ganar al portugués Nuno Borges por 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4.

El jugador de San Cándido no necesitó las cinco mangas para atravesar la ronda tal y como sucedió en su primer encuentro contra el serbio Miomir Kecmanovic, pero pasó por momentos de apuros, sobre todo en el segundo set, cuando llegó a estar 5-3 en contra y el saque del lado de su rival.

Sinner tardó dos horas y 34 minutos en sacar adelante el compromiso y alargar la defensa de su título.

En la siguiente ronda, el italiano se verá las caras al estadounidense Jenson Brooksby, que eliminó al peruano Ignacio Buse por 6-2, 6-2 y 6-3.

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