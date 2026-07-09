Karolina Muchova y Linda Noskova animarán una histórica final checa en Wimbledon

El cuadro femenino de Wimbledon tendrá una definición checa luego de que Karolina Muchova (9ª de la WTA) y Linda Noskova (12ª) superaran sus respectivos encuentros de semifinales para citarse este sábado en la Catedral.

En el primer turno, Muchova se instaló en su primera final en el césped de Londres tras quedarse con un dramático partido ante la estadounidense Coco Gauff (7ª), a quien derrotó por 6-2, 1-6 y 7-6 (10). La checa tuvo que salvar un punto de partido en contra en un duelo que se extendió por dos horas y 38 minutos.

Con 29 años y 312 días al inicio del torneo, Muchova se convirtió además en la jugadora de mayor edad en alcanzar su primera final individual femenina en Wimbledon desde que la francesa Nathalie Tauziat lo hiciera en 1998.

Por su parte, Linda Noskova selló su boleto al partido decisivo tras imponerse ante la ucraniana Marta Kostyuk (13ª) por un doble 6-4, en un compromiso de alta intensidad que logró resolver en 81 minutos de juego.

Este cruce marca un hito en el circuito de la WTA, ya que es la primera vez que dos tenistas del mismo país definen un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2017, ocasión en la que se enfrentaron las estadounidenses Sloane Stephens y Madison Keys.