Rublev lamentó sorpresiva eliminación en primera ronda de Wimbledon

La primera jornada del cuadro principal de Wimbledon tuvo su primera gran sorpresa con la inmediata eliminación del ruso Andrey Rublev (13° ATP).

El moscovita cayó en un duelo de compatriotas ante Roman Safiullin, número 132 del ranking mundial que provenía desde la qualy y ganó por 6-4, (6)6-7, 3-6, 6-3 y 7-6(12).

Por otra parte, el ruso Daniil Medvedev (9°) y el griego Stefanos Tsitsipas, (87°), ejercieron su papel de favoritos y avanzaron a segunda ronda de Wimbledon tras derrotar al croata Marin Cilic (62°) y al francés Hugo Gaston (118°), respectivamente.

En tanto, el polaco Hubert Hurkacz (96°) al noruego Casper Ruud (12°) por 6-4, 6-2 y 7-6(7).