Serena y Venus Williams se bajaron del dobles de Wimbledon por una lesión

Serena Williams y Venus Williams renunciaron al torneo de dobles de Wimbledon, donde iban a debutar este sábado, debido a la lesión en la rodilla derecha que complicó a la menor de las hermanas durante su regreso al cuadro individual.

Serena, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, sintió molestias en el partido que perdió ante la australiana Maya Joint por 6-3, 6-7(6) y 6-3, en su primera presentación individual en casi cuatro años.

"Me duele mucho tener que retirarme de la competición de dobles", escribió Serena en Instagram, antes de agregar que "volver a competir ha sido un regalo" y que jugar otra vez junto a Venus "significaba muchísimo" para ella.

Las Williams, seis veces campeonas de dobles en el All England Club y dueñas de 14 títulos de Grand Slam como pareja, iban a enfrentar a la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio en la primera ronda.

Tras la baja de Serena y Venus, Sierra y Osorio jugarán ante la británica Samantha Murray Sharan y la tailandesa Lanlana Tararudee, quienes ingresaron al cuadro principal como reemplazantes.