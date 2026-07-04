Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago10.3°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Wimbledon

Serena y Venus Williams se bajaron del dobles de Wimbledon por una lesión

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La menor de las hermanas no se recuperó a tiempo de la molestia que sufrió en su regreso al cuadro individual.

Serena y Venus Williams se bajaron del dobles de Wimbledon por una lesión
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Serena Williams y Venus Williams renunciaron al torneo de dobles de Wimbledon, donde iban a debutar este sábado, debido a la lesión en la rodilla derecha que complicó a la menor de las hermanas durante su regreso al cuadro individual.

Serena, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, sintió molestias en el partido que perdió ante la australiana Maya Joint por 6-3, 6-7(6) y 6-3, en su primera presentación individual en casi cuatro años.

"Me duele mucho tener que retirarme de la competición de dobles", escribió Serena en Instagram, antes de agregar que "volver a competir ha sido un regalo" y que jugar otra vez junto a Venus "significaba muchísimo" para ella.

Las Williams, seis veces campeonas de dobles en el All England Club y dueñas de 14 títulos de Grand Slam como pareja, iban a enfrentar a la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio en la primera ronda.

Tras la baja de Serena y Venus, Sierra y Osorio jugarán ante la británica Samantha Murray Sharan y la tailandesa Lanlana Tararudee, quienes ingresaron al cuadro principal como reemplazantes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada