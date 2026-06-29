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Tópicos: Deportes | Tenis | Wimbledon

Sinner sufrió para superar el debut en Wimbledon ante Kecmanovic

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El serbio puso contra las cuerdas al italiano, que terminó celebrando una remontada.

Sinner sufrió para superar el debut en Wimbledon ante Kecmanovic
 EFE
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Jannik Sinner, número 1 del mundo, tuvo batallar ante el serbio Miomir Kecmanovic (50°) en la primera ronda de Wimbledon, torneo del que el italiano es el vigente campeón.

Sinner remó desde atrás para firmar un marcador con parciales de 4-6, 6-3, (6)6-7, 6-2 y 6-3 en tres horas y media.

Kecmanovic, que realizó uno de sus mejores partidos en los últimos años, rozó la victoria y sorprendió al mejor jugador del mundo, que mostró debilidad en su debut.

El serbio realizó un 'break' clave en el noveno juego del set inaugural que le valió para adelantarse en el marcador, pero Sinner consiguió reaccionar e igualó el marcador con un contundente 6-3.

Cuando parecía que el italiano lo tenía controlado, Kecmanovic desplegó su mejor tenis en la muerte súbita, donde llegó a salvar una bola de set y aprovechó su primera opción al resto.

Con la grada en su máximo esplendor, Sinner, consiguió ventaja en la cuarta manga con dos roturas consecutivas que llevaron al partido al quinto set, donde el italiano, con un 'break' en el sexto, cerró el encuentro y evitó la sorpresa.

De esta manera, el italiano sobrevivió al susto y se enfrentará el miércoles 1 de julio al portugués Nuno Borges (48°) en segunda ronda.

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