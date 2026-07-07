Sinner superó a Struff y volvió a semifinales de Wimbledon

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, superó el calor de Londres y la resistencia del alemán Jan-Lennard Struff para instalarse por tercera vez en su carrera en las semifinales de Wimbledon.

El vigente campeón del torneo se impuso por 7-5, 7-6(4) y 6-3 en 2h37', resultado que además significó su cuarta victoria en igual cantidad de enfrentamientos ante Struff, quien firmó su mejor actuación en el All England Club.

Sinner, que llegó a 10 semifinales de Grand Slam y se sumó a Novak Djokovic, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz como los únicos jugadores activos con esa marca, sufrió especialmente en el segundo set, cuando Struff tuvo una opción clara para igualar el partido.

"El segundo set podría haber terminado de otra manera y hay una gran diferencia entre estar 1-1 o 2-0. En el tercer set sus porcentajes bajaron", reconoció el italiano, quien también admitió que las altas temperaturas le generan dificultades.

"Struff es un jugador difícil de enfrentar y merece todo lo que consiguió en la pista y también fuera. Es una persona excepcional. Entró en la pista mejor que yo, pero luego me metí en el partido y estoy contento de haber vuelto a semifinales", señaló Sinner tras la victoria.

El italiano quedó a dos triunfos de revalidar su corona y espera por el ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón en Londres, y el canadiense Félix Auger-Aliassime.