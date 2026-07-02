Zverev mantuvo su gran momento y avanzó a tercera ronda de Wimbledon

El tenista alemán Alexander Zverev prolongó su buen momento en el circuito y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon, luego de imponerse con claridad al francés Valentin Royer por 6-1, 6-3 y 7-6(3).

El reciente campeón de Roland Garros, primer título de Grand Slam de su carrera, acumuló así nueve victorias consecutivas en torneos grandes y llegó a los 40 triunfos durante la temporada 2026.

La victoria, sellada en dos horas y cinco minutos, también significó el triunfo número 50 de Zverev sobre césped en el circuito y la séptima vez que alcanza la tercera ronda en el All England Club.

El alemán, que nunca superó los octavos de final en Wimbledon, conectó 14 saques directos y aprovechó cinco de los ocho puntos de quiebre que tuvo ante Royer, quien sigue sin ganarle un set en sus duelos frente al hamburgués.

Su próximo rival será el estadounidense Marcos Giron, que eliminó a su compatriota Quentin Halys por 7-6(5), 6-3 y 6-4. Zverev domina el historial entre ambos con cuatro victorias en igual número de partidos, dos de ellas sobre césped.

También avanzaron en Londres el australiano Alex de Miñaur, sexto del mundo, y el estadounidense Taylor Fritz, séptimo del ranking, tras superar respectivamente al francés Adrian Mannarino y al estadounidense Patrick Kypson.