Aryna Sabalenka batió a Linda Noskova y jugará por tercera vez la final de Indian Wells

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial, venció a la checa Linda Noskova (14a) y clasificó por tercera vez en su carrera a la final del WTA 1.000 de Indian Wells.

El triunfo de la bielorrusa fue categórico, por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos de juego.

Para Sabalenka fue la victoria número 16 de la temporada y tendrá una chance de levantar por primera vez el título del torneo californiano, tras haber perdido las finales de 2023 ante Elena Rybakina y en 2025 ante Mirra Andreeva.

Sabalenka disputará la final este domingo contra la ganadora del partido entre la ucraniana Elina Svitolina (9a) y la kazaja Rybakina (3a), quien este mismo año la dejó sin título en el Abierto de Australia.