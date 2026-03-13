Aryna Sabalenka batió a Linda Noskova y jugará por tercera vez la final de Indian Wells
La bielorrusa buscará ganar por primera vez el título en el torneo californiano.
La bielorrusa buscará ganar por primera vez el título en el torneo californiano.
La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial, venció a la checa Linda Noskova (14a) y clasificó por tercera vez en su carrera a la final del WTA 1.000 de Indian Wells.
El triunfo de la bielorrusa fue categórico, por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos de juego.
Para Sabalenka fue la victoria número 16 de la temporada y tendrá una chance de levantar por primera vez el título del torneo californiano, tras haber perdido las finales de 2023 ante Elena Rybakina y en 2025 ante Mirra Andreeva.
Sabalenka disputará la final este domingo contra la ganadora del partido entre la ucraniana Elina Svitolina (9a) y la kazaja Rybakina (3a), quien este mismo año la dejó sin título en el Abierto de Australia.