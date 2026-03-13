Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago18.8°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

Aryna Sabalenka batió a Linda Noskova y jugará por tercera vez la final de Indian Wells

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La bielorrusa buscará ganar por primera vez el título en el torneo californiano.

Aryna Sabalenka batió a Linda Noskova y jugará por tercera vez la final de Indian Wells
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial, venció a la checa Linda Noskova (14a) y clasificó por tercera vez en su carrera a la final del WTA 1.000 de Indian Wells.

El triunfo de la bielorrusa fue categórico, por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos de juego.

Para Sabalenka fue la victoria número 16 de la temporada y tendrá una chance de levantar por primera vez el título del torneo californiano, tras haber perdido las finales de 2023 ante Elena Rybakina y en 2025 ante Mirra Andreeva.

Sabalenka disputará la final este domingo contra la ganadora del partido entre la ucraniana Elina Svitolina (9a) y la kazaja Rybakina (3a), quien este mismo año la dejó sin título en el Abierto de Australia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada