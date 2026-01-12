Ranking WTA: Sabalenka se mantuvo número uno

El ranking WTA se actualizó este lunes y la bielorrusa Aryna Sabalenka se mantuvo como número uno y con 10.990 puntos aparece más inalcanzable que nunca.

En segundo lugar se encuentra la polaca Iga Swiatek con 8.328, mientras que en tercera posición está la estadounidense Coco Gauff con 6.423 unidades.

El ascenso más significativo de la semana en el ranking WTA fue el de la china Xinyu Wang, que subió 14 puestos hasta alcanzar el lugar 43 con 1.194 puntos. con 1.026 unidades.

En el ámbito nacional, solo cuatro chilenas aparecen en la clasificación: Antonia Vergara (424°), Fernanda Labraña (453°), Jimar Gerald (769°) y Camila Rodero (1392°). Las primeras dos subieron un puesto, mientras que las últimas bajaron dos posiciones.

Top 10 del ranking WTA:

1° Aryna Sabalenka (Bielorrusia) 10990 puntos (0)

2° Iga Swiatek (Polonia) 8328 puntos (0)

3° Coco Gauff (Estados Unidos) 6423 puntos (1)

4° Amanda Anisimova (Estados Unidos) 6320 puntos (-1)

5° Elena Rybakina (Kazajistán) 5850 puntos (0)

6° Jessica Pegula (Estados Unidos) 5453 puntos (0)

7° Jasmine Paolini (Italia) 4267 puntos (+1)

8° Mirra Andreeva (Rusia) 4232 puntos (+1)

9° Madison Keys (Estados Unidos) 4003 puntos (-2)

10° Belinda Bencic (Suiza) 3512 puntos (+1)

Las chilenas: