Ranking WTA: Sabalenka se mantuvo número uno
Este lunes se actualizaron las posiciones del circuito femenino.
El ranking WTA se actualizó este lunes y la bielorrusa Aryna Sabalenka se mantuvo como número uno y con 10.990 puntos aparece más inalcanzable que nunca.
En segundo lugar se encuentra la polaca Iga Swiatek con 8.328, mientras que en tercera posición está la estadounidense Coco Gauff con 6.423 unidades.
El ascenso más significativo de la semana en el ranking WTA fue el de la china Xinyu Wang, que subió 14 puestos hasta alcanzar el lugar 43 con 1.194 puntos. con 1.026 unidades.
En el ámbito nacional, solo cuatro chilenas aparecen en la clasificación: Antonia Vergara (424°), Fernanda Labraña (453°), Jimar Gerald (769°) y Camila Rodero (1392°). Las primeras dos subieron un puesto, mientras que las últimas bajaron dos posiciones.
Top 10 del ranking WTA:
Las chilenas: