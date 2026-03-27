Sabalenka accedió a la final de Miami tras batir a Rybakina y roza el "Sunshine Double"

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª de la WTA) accedió a la final del WTA 1.000 de Miami tras vencer en semifinales a la número 2, la kazaja Elena Rybakina, y se situó a un paso de lograr el prestigioso "Sunshine Double".

Sabalenka venció por 6-4 y 6-3 a Rybakina en una hora y 17 minutos de partido para alcanzar por segundo año consecutivo la final de Miami, donde se medirá el sábado contra la estadounidense Coco Gauff, número 4 del ranking WTA.

Seis juegos consecutivos ganados por la bielorrusa, desde el 4-4 del primer set al 4-0 del segundo, certificaron su victoria.

La semifinal fue la reedición de las finales de Indian Wells, en la que Sabalenka salvó una bola de partido en contra para levantar el trofeo, y del Abierto de Australia, donde Rybakina se llevó el triunfo.

La bielorrusa no ha vuelto a perder un partido desde que cayó en Australia, y el título de Indian Wells le abrió la posibilidad de lograr este sábado en Miami el 'Sunshine Double', un hito que consiste en ganar ambos torneos de manera consecutiva, y que solo han conseguido Steffi Graf (1994 y 1996) Kim Clijsters (2005) Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiątek (2022) a nivel WTA.

Sabalenka, que no ha perdido un set aún en Miami, se acercó a ese objetivo gracias a la contundencia mostrada con su saque este jueves, donde ganó un 71 por ciento de los juegos con su servicio, mientras que apenas cedió dos roturas.