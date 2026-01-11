Sabalenka conquistó el WTA de Brisbane con solidez ante Kostyuk

La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso en la final del torneo 500 de Brisbane a la ucraniana Marta Kostyuk (26ª WTA) en dos sets, adjudicándose el título con sólidos parciales de 6-4 y 6-3.

Sabalenka, número uno del mundo, inició triunfalmente el curso tenístico del 2026 en la antesala del Abierto de Australia, que comenzará el próximo 18 de enero en Melbourne.

Este fue el tercer título consecutivo de la bielorrusa en Brisbane, en el que este año no perdió ni un solo set en cinco encuentros disputados: Kostyuk, la checa Karolina Muchova (20ª), la estadounidense Madison Keys (7ª), la rumana Sorana Cirstea (41ª) y la española Cristina Bucsa (28ª).

Tras su derrota, la ucraniana recordó la situación de su nación en las palabras que dirigió a los asistentes tras caer derrotada y evitó felicitar a la bielorrusa, cuyo país es aliado de Rusia, aunque sí reconoció y agradeció a sus oponentes de esta semana haberla hecho mejor tenista.

Marta Kostyuk señaló tras perder la final y en presencia de su rival: "Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego todos los días con dolor en el corazón. Hay miles de personas sin luz ni agua caliente ahora mismo. Es muy doloroso vivir esta realidad a diario".

Por su parte, Sabalenka dijo durante la entrega de trofeos: "quiero empezar felicitando a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada" y "espero que nos encontremos muchas más veces en las finales para demostrar un gran tenis".